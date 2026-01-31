SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Fábio Martins Marsiglio, da 1ª Vara Criminal de Barueri, revogou na manhã de sexta (30) a decisão que havia decretado a prisão preventiva de Emerson Teixeira Muniz, 25, o MC Tuto. A decisão diz que não há elementos que justifiquem a manutenção da medida. Ele deixou a cadeia ainda na sexta.

Tuto estava detido desde a madrugada de 24 de janeiro, um sábado, quando atropelou o jovem Gabriel Luiz Berrelhas, 20, durante a gravação de um videoclipe na Grande São Paulo. A vítima sofreu múltiplas fraturas e precisou passar por cirurgias.

MC Tuto dirigia um Porsche e foi preso em flagrante ainda naquele dia. Procurada, a defesa de MC Tuto não respondeu às tentativas de contato da reportagem.

O cantor celebrou o alvará de soltura. Pelas redes sociais, disse que "passei pelos piores dia da minha vida nesse lugar [prisão], mas sei que serviu de aprendizado, e a vida é muito louca e difícil de entender, mas são seus planos, Deus, mesmo passando essa fase eu te agradeço!".

Referindo-se ao jovem que atropelou, ele também escreveu: "estou contigo até o fim, você ganhou um grande amigo, pode ter certeza".

O atropelamento ocorreu por volta de 1h, segundo o boletim de ocorrência, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri, em frente ao ginásio José Correa.

O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal). A vítima apresentava fratura nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio.

Segundo a corporação, MC Tuto estava gravando o videoclipe com o Porsche em um local onde, para circular, é preciso pedir e receber uma autorização especial do Departamento Municipal de Trânsito, o que o cantor não tinha.

O delegado do caso afirmou o MC estava "em velocidade absolutamente incompatível com a via", dirigindo em local sem as devidas autorizações e assumiu o risco de matar alguém com sua conduta.

O artista acumula 5 milhões de seguidores no Instagram. Paulistano da zona leste, foi indicado ao Grammy Latino em 2025 na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com "Barbie". Liniker saiu vencedora na categoria.