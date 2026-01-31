SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da Gol que saiu de Caxias do Sul (RS) teve o plano de pouso alterado na tarde deste sábado (31), em São Paulo, após apresentar falha técnica.

A aeronave deveria ter aterrissado no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. No entanto, em razão da falha, o voo precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande SP.

O voo estava previsto para chegar a São Paulo às 14h. Por causa dos problemas, o avião pousou em Guarulhos às 15h. Ninguém ficou ferido.

Questionada, a Gol não detalhou quais foram os problemas técnicos. Em nota, a empresa disse que todos os procedimentos foram realizados com segurança e que clientes impactados receberam atendimento conforme determina a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).