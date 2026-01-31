SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cachorro comunitário, batizado de Scooby, foi encontrado morto com ferimento à bala, na sexta-feira (30), em Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo.

O cão foi encontrado por um funcionário do Clube das Piscinas, espaço municipal onde o animal vivia. Ele tinha marca de perfuração à bala no pescoço.

A prefeitura diz em nota haver indícios de que o local foi invadido de forma criminosa por pessoas ainda não identificadas, e que alguém teria matado o animal. Diz ainda que repudia qualquer ato de crueldade contra animais e acionou as autoridades para a apuração do caso.

A Secretaria da Segurança Públicainformou que a Polícia Civil da cidade enviou uma equipe para o local e realiza diligências. A polícia ainda aguarda que os tutores formalizem a ocorrência para a sequência da investigação.