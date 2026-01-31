CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O motorista do caminhão desgovernado que atingiu 12 veículos em uma avenida de Chapecó (SC), na tarde de sexta-feira (30), teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina.

Ele é de Bituruna, no Paraná, e tem 31 anos. A reportagem não localizou a defesa dele neste sábado (31).

O caminhão carregava compensados de madeira, tinha placas do Paraná, e era de propriedade do motorista. O veículo não tinha seguro.

De acordo com o delegado Elder Arruda Chaves, o caminhão já tinha apresentado problemas durante o trajeto até Chapecó. Quando passava pela rodovia entre Xaxim e Cordilheira Alta, na região oeste do estado, houve um princípio de incêndio no caminhão, mas o motorista optou por seguir viagem, dirigindo mais 30 quilômetros, aproximadamente.

"Ele foi preso em flagrante por tentativas de homicídio com dolo eventual, já que assumiu o risco de produzir este resultado", disse o delegado, que também citou "o péssimo estado das rodas".

Além disso, o equipamento de tacógrafo estava com aferição pelo Inmetro vencida desde 15 de agosto do ano passado.

Por volta das 15h de sexta, em uma área urbana de Chapecó, na avenida Fernando Machado, o caminhão aparentemente perdeu os freios e bateu nos veículos que estavam na sua frente. Ele tombou quase na esquina com a rua Marcílio Dias. Ao menos 12 veículos foram danificados, incluindo outro caminhão.

Segundo a Polícia Civil, 20 pessoas foram envolvidas no acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, dez vítimas precisaram ser levadas a hospitais.

O motorista teve ferimentos leves. Ele realizou teste de etilômetro e o resultado foi negativo.