Fevereiro Roxo - mês de conscientização do combate ao lúpus, à fibromialgia e ao Mal de Alzheimer

Fevereiro Laranja - mês de conscientização do combate à leucemia

Registrado como o terceiro mês mais quente da história, integrando uma sequência de meses com temperaturas significativamente acima dos níveis pré-industriais, um indicativo da intensificação das mudanças climáticas (1 ano)

Inauguração do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (35 anos)

Estreia da ópera "La Bohème", de Giacomo Puccini, no Teatro Regio de Turim (130 anos)

Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos deputados e Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado (1 ano)

Nascimento do ator estadunidense Clark Gable (125 anos)

Nascimento do treinador e ex-futebolista paulista Carlos Alberto Dario de Oliveira, o Alfinete (65 anos)

Nascimento do compositor paulista Pedro Caetano (115 anos) - figura de destaque da chamada Época de Ouro da MPB

Morte da escritora britânica Mary Wollstonecraft Godwin, a Mary Shelley (175 anos)

Nascimento do político russo Boris Nicoláievitch Iéltsin, primeiro presidente da Rússia, após o colapso econômico da União Soviética (95 anos)