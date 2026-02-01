SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todo o estado de São Paulo entra em fevereiro sob alerta de perigo para tempestades, conforme aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) neste domingo (1º). O comunicado vale até às 10h da segunda-feira (2).

O alerta também abrange outros nove estados e o Distrito Federal, incluindo a totalidade de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul, além do norte do Paraná, o sul e o oeste da Bahia, o sul do Tocantins e o leste de Mato Grosso. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

Na capital paulista, os termômetros devem variar de 20°C a 31°C, segundo o instituto federal, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, se estendendo durante a noite.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) também indica a possibilidade de formação de alagamentos. Entre o meio da tarde e a noite, a combinação de calor e entrada da brisa marítima favorece áreas de instabilidade que provocam chuvas moderadas e fortes.

A atuação de um ciclone extratropical no oceano deve manter o tempo instável em São Paulo no domingo, de acordo com a agência Climatempo, que aponta chance de volumes elevados de precipitação.

Quem aproveita a praia também deve se preparar para enfrentar tempestades. Em Guarujá, são previstas pancadas durante a tarde e chuvas isoladas à noite, com máxima de 35°C. Também deve chover em Ubatuba, no litoral norte, e a temperatura deve alcançar os 34°C.

No interior, há previsão de pancadas em Ribeirão Preto e Bauru, com máximas de 29°C e 31°C, respectivamente. Os temporais devem se estender para Campinas, onde os termômetros oscilarão de 20°C a 30°C.

De acordo com o CGE, choveu dentro do esperado para janeiro na capital. Até às 7h de sábado (31), foram registrados 256,1 mm de chuva, ante 256,4 mm previstos para o mês.