SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiros nos EUA temem ICE, Vale é multada, mais revelações do Caso Epstein e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (1º).

ICE

Brasileiros em Minnesota relatam medo do ICE e estão há semanas sem sair de casa. Em situação regular ou não, moradores escolhem o confinamento para não correr risco de detenção e deportação.

Minas Gerais

MPF pede à Justiça bloqueio de R$ 1 bilhão da Vale após vazamento em mina. Mineradora afirma que ainda não foi notificada do processo e que vai se manifestar perante as autoridades.

Equilíbrio e Saúde

Amazonas confirma três casos da 'doença da urina preta' após consumo de pacu. Ocorrências foram registradas em Itacoatiara, município que já teve surtos em 2021 e 2023.

Caso Epstein

Brasileiro Reinaldo Ávila da Silva, marido de lorde britânico, recebeu dinheiro de Jeffrey Epstein, diz jornal. Emails indicam que repasses do bilionário condenado por crimes sexuais foram usados para estudos e despesas pessoais.

Guerra israel-hamas

Ataque de Israel mata dezenas em meio a cessar-fogo na Faixa de Gaza. Autoridades palestinas falam em ofensiva contra prédio residencial, posto policial e acampamento de deslocados.

Eleições 2026

Senador anuncia saída do PSD, empareda PT e tensiona base de Lula na Bahia. Angelo Coronel anunciou que vai se desfiliar do PSD para concorrer à reeleição no Senado.

Banco Master

Caso Master provoca abalos entre políticos e cria divergências na esquerda e na direita. Apesar de menções a aliados de Lula, no governo prevalece a avaliação de que as investigações devem prosseguir.

Futebol

Corinthians feminino encara seu maior desafio por título mundial. Alvinegro é zebra diante do poderoso Arsenal na decisão da Copa dos Campeões feminina da Fifa.

Grammy

O pop está ficando triste? Billie Eilish puxa onda de melancolia na música atual. Levantamentos mostram letras cada vez mais angustiadas.

Cinema

Wagner Moura vai estrelar remake de 'Gosto de Cereja', vencedor da Palma de Ouro. Ator deve começar a gravar o filme ainda neste ano.

Globo

Kenya Sade fala sobre apresentar show de Bad Bunny no Super Bowl: 'Vivendo um sonho'. Jornalista fala sobre peso simbólico que representa a escolha de Bad Bunny como atração principal.

Globo

BBB 26: Paulo Augusto perde contrato com Globo e até prêmio que ganhou de patrocinador. Goiano foi expulso do reality show da emissora na última sexta-feira (30)