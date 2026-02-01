BOGOTÁ, COLÔMBIA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de cinco décadas, um grupo de humanos pode se aproximar novamente da Lua com a missão Artemis 2. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen devem se tornar as primeiras pessoas a deixar a órbita da Terra desde 1972, quando ocorreu a Apollo 17.

Um ensaio para a missão no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (Estados Unidos), no qual haverá testes de transferência de combustível e outros procedimentos necessários para o lançamento, está agendado para esta segunda-feira (2).

O primeiro dia da janela de lançamento era a sexta-feira (6) e o segundo, o sábado (7). Porém, como houve uma mudança na data do ensaio --antes marcada para o último dia de janeiro--, o início do voo da Artemis 2 pode ser no próximo domingo (8). A Nasa afirma que só definirá o dia exato da decolagem após esse ensaio.

Além das datas citadas, o calendário da agência espacial para lançamento da Artemis 2 inclui os dias 10 e 11 de fevereiro. As outras datas são em março e abril.

As datas deste começo de fevereiro estão à mercê de como estará o tempo nas semanas que seguem. Apesar disso, os quatro astronautas já estão em quarentena, em Houston, para garantir que não se exponham a doenças que possam comprometer a missão.

Os EUA, onde ocorrerá o lançamento, passam por um período de frio muito intenso e nevascas. A Nasa afirma que seus engenheiros têm monitorado o avanço do tempo frio e ventos avançando pela Flórida.

A Artemis 2 será uma missão de muitos "primeiros". É a primeira vez que mais de três pessoas fazem a jornada juntos até a Lua. A missão, que teve sua tripulação escolhida durante a gestão do democrata Joe Biden, terá a primeira mulher e o primeiro homem negro dando a volta no satélite natural da Terra. Além disso, terá o primeiro não americano (um canadense) a embarcar em uma viagem lunar.