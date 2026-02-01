SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial penal foi morto na tarde deste sábado (31) em um assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro.
Denilson Ribeiro Dias, 49, estava em uma moto com a esposa quando foi abordado por assaltantes. A abordagem aconteceu perto do túnel da Covanca, no sentido avenida Brasil.
Policial reagiu à abordagem, uma troca de tiros aconteceu e ele foi baleado. Os assaltantes fugiram do local e, segundo informações preliminares, teriam levado a arma dele.
Assustados com os tiros, alguns motoristas abandonaram os carros, ou voltaram pela avenida na contramão. A via foi fechada por meia hora para atendimento ao policial.
Denilson foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. A esposa dele não se feriu, mas ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária lamentou a morte de Denilson.
Tags:
rio