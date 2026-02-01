SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A menina de quatro anos que foi encontrada dois dias após desaparecer em Jeceaba (MG) estava a dois quilômetros de distância do local onde foi vista pela última vez, segundo o Corpo de Bombeiros.

Garota, que tem transtorno do espectro autista e não fala, foi achada às margens de uma estrada vicinal por um motociclista. Ele acionou os bombeiros, que foram até o local para o resgate dela.

A criança estava com as mesmas vestes do momento em que desapareceu e não tinha ferimentos graves. Segundo os bombeiros, a menina não estava desidratada e não tinha sinais de hipotermia. No corpo, ela tinha apenas algumas marcas feitas pelo capim. Ainda assim, ela foi levada ao hospital para uma análise detalhada.

Ao todo, área de 78 hectares foi vasculhada pelas equipes de busca. Propriedades rurais, estradas vicinais, áreas alagadas e de trilhas foram vasculhadas com ajuda de cães farejadores e de drones térmicos.

Entenda o caso

Criança de quatro anos foi encontrada no sábado (31), dois dias após desaparecer na zona rural de Jeceaba (MG). Ela foi levada ao Hospital Queluz, em Conselheiro Lafaiete, mas aparentava ter bom estado de saúde.

Menina estava passando uma temporada na casa da avó quando desapareceu. Ela foi vista pela última vez próximo à residência da avó, em uma estrada que leva a uma mata.

Quase 100 moradores da região se mobilizaram para encontrá-la. Conforme o tempo foi passando, eles decidiram acionar a Polícia Militar, a Defesa Civil, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que começaram a procurá-la no mesmo dia do desaparecimento.

Busca foi dificultada pela topografia variada da região, com encostas íngremes e escorregadias, campos de pastagem e matas fechadas. Além disso, chuvas intensas marcaram os dias de busca das equipes.