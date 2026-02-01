SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 10 anos morreu após o carro no qual ela estava com o pai ser baleado mais de sete vezes em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Pai da criança teria se desentendido com um membro de facção da região, que atirou diversas vezes contra o veículo. O caso aconteceu na comunidade de Gogó da Ema, no bairro de Bom Pastor, na noite deste sábado (31).

A criança foi levada ao hospital, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. Ela foi identificada pela Polícia Civil como Sophia Loren Soares.

O pai da menina também ficou ferido e está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia e o UOL não conseguiu até o momento informações sobre o estado de saúde dele.

Suspeito do crime foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e homicídio. A pistola que teria sido usada no crime foi apreendida com ele, assim como 15 munições, informou a Polícia Militar.

O nome do preso não foi divulgado pela polícia e a reportagem não conseguiu acesso à defesa dele até o momento. A comunidade do Gogó da Ema está sob domínio da facção Comando Vermelho desde outubro de 2025.