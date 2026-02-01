SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem ficou ferido neste domingo (1º) em um incêndio em um apartamento na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Vitima foi encontrada em parada cardiorrespiratória debaixo da cama. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado inconsciente no local e levado ao hospital.

Fogo atingiu o 17ª andar de um prédio na rua Álvaro Inácio Cardoso, no centro de São Bernardo. Foram acionadas seis viaturas para auxiliar no controle do fogo.

Incêndio foi controlado por volta das 10h, segundo o Corpo de Bombeiros. O fogo não se espalhou para apartamentos vizinhos e foi controlado após cerca de 1h30 de operação dos militares.

Estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento. O nome do homem não foi divulgado pelos bombeiros. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber se a causa do incêndio vai ser investigada. O espaço segue aberto para manifestação.