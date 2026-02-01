RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo estreou neste domingo (1°) no circuito de blocos do Rio de Janeiro e homenageou Preta Gil durante a apresentação. A cantora baiana comandou pela primeira vez o megabloco "SeráQPede?", patrocinado por empresa de mobilidade. O cortejo de Ivete também vai acontecer em São Paulo, no dia 7.

A apresentação de Ivete ocorreu na rua Primeiro de Março, reservada pela Prefeitura do Rio desde 2022 para os chamados "megablocos", que são os cortejos com estimativa de público de centenas de milhares de pessoas, como o bloco da Anitta e o Cordão da Bola Preta.

O circuito da rua Primeiro de Março foi batizado ano passado de circuito Preta Gil, que morreu em julho de 2025 e comandou ali, durante anos, o Bloco da Preta.

A filha de Gilberto Gil foi homenageada logo no início do bloco. Ivete embargou a voz ao citá-la e voltou a se emocionar ao cantar "Sinais de Fogo", um dos sucessos da amiga.

"Este dia de sol não estava previsto pela meteorologia. Esse sol que vos ilumina hoje é ela, é a presença dela. Estou muito feliz, embora muito emocionada, de cantar no circuito que ela criou. Ela inventou isso aqui. Aonde ela estiver que ela receba meu amor, minha saudade, e o aplauso de vocês", disse Ivete.

A cantora afirmou que comandar um bloco no Carnaval de rua carioca é a realização de um sonho. "Chegava Dia das Mães, chegava Dia dos Pais mas não chegava esse dia", brincou.

Em seguida, Ivete executou "Vampirinha", aposta da cantora para ser o hit do carnaval baiano. Ela foi denunciada à Promotoria da Bahia por cantar a música em um show ao lado de uma criança. A canção tem trechos com teor sexual, e a coreografia também remete a isso.

A assessoria de imprensa afirmou na quarta-feira (28) que não iria se pronunciar. Ivete não mencionou o caso durante o cortejo deste domingo.

O Ministério Público afirmou que a denúncia está sob sigilo, por envolver menores de idade.

Muitos fãs de Ivete foram ao bloco com referências a vampiros, como dentes postiços, capas e pinturas no maxilar que remetem a sangue.

O bloco começou às 9h15, e o público que o acompanhou foi sensivelmente maior do que o da apresentação de Léo Santana, no Bloco da Gold, neste sábado (31), também na rua Primeiro de Março.

Durante a passagem dos megablocos, as ruas de acesso à Primeiro de Março são fechadas por grades e policiais militares. Para entrar no circuito é preciso passar por uma revista obrigatória da PM.

Neste domingo, além da rua principal estar ocupada ao longo de seis quarteirões, as ruas transversais, como a rua do Ouvidor, a rua Sete de Setembro e a rua São José também tinham aglomeração, com pessoas tentando enxergar o trio de longe.

O bloco foi criado e patrocinado pela empresa de mobilidade 99. Placas com a logomarca da empresa e imensos objetos infláveis amarelos, entre eles um capacete de motocicleta, adornavam o trio elétrico, mas, segundo alguns fãs, dificultavam enxergar a cantora.

"Estou na fila da revista há 15 minutos, e o trio passou muito rápido. Tentei daqui avistar Ivete, ou a banda, mas não enxerguei nada. Só placas", afirmou a foliã Bruna Magalhães, 23.

No dia 7, também sob patrocínio da empresa de mobilidade, Ivete se apresenta no bloco "Quem Pede, Pede" no circuito do parque Ibirapuera, na capital paulista.

Ao longo de fevereiro o circuito de megablocos ainda terá o Bloco da Favorita (7), Cordão do Boitatá (8 e 15), Cordão da Bola Preta (14), Fervo da Lud, da cantora Ludmilla (17, terça-feira de Carnaval), Bloco da Anitta (21), da cantora Anitta, e o Monobloco (22).