Na Mostra Foco, dedicada aos curtas-metragens, o Prêmio de Melhor Curta pelo Júri Oficial foi concedido a Entrevista com Fantasmas (RS/SP), de LK. O júri ressaltou a forma como o filme articula cinema, memória e cidade, ao tratar de temas como preservação, gentrificação e precarização do trabalho com humor e poesia. O Prêmio Canal Brasil de Curtas ficou com Grão, de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa, enquanto o Júri Popular premiou Recife Tem um Coração, de Rodrigo Sena.

Fora da disputa, a programação do último dia também mobilizou o público. A exibição de O Agente Secreto, que concorre em quatro categorias ao Oscar, transformou o Cine Tenda em um dos espaços mais disputados do festival. Desde o fim da manhã, o público se concentrou em longas filas para a sessão iniciada pouco depois das 14h, com lotação máxima. Muitas pessoas que não conseguiram entrar.

Também no sábado (31) , foi exibido no Cine Tenda, o filme de encerramento da mostra, o documentário Copacabana, 4 de maio (RJ, 74 min), do diretor Allan Ribeiro. O documentário revisita os bastidores do maior show da carreira de Madonna, realizado em maio de 2024 nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. O diretor Allan Ribeiro acompanhou os preparativos da capital fluminense para o evento que reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas e revela como diferentes personagens foram impactados pela expectativa em torno da apresentação, resgatando também as bandeiras levantadas pela artista ao longo de sua trajetória.

Entre os destaques do dia, a projeção ao ar livre, na praça, do longa Ladeiras da Memória Paisagens do Clube da Esquina, dos diretores Raabe Andrade e Daniel Caetano. O documentário apresenta o movimento musical mineiro a partir de encontros, depoimentos e imagens que conectam gerações e territórios, ampliando o olhar sobre a memória cultural de Minas Gerais. A exibição será às 21h no Cine Petrobras na Praça, seguida de bate-papo com diretores e o lançamento do livro com o mesmo nome do filme.

A edição deste ano homenageou a atriz, roteirista e diretora Karine Teles, com a exibição de sete filmes que percorrem sua trajetória entre o cinema independente e produções de maior alcance.

Além de Julio Bressane, Miguel Falabella, que apresentou Querido Mundo em sessão na praça, as produtoras Sara Silveira e Elisa Lucinda também foram homenageadas nesta edição. Debates e encontros reuniram ainda nomes como Letícia Sabatella e Frei Betto.

Segundo os organizadores, cerca de 38 mil pessoas participaram das atividades, que movimentaram a cidade histórica mineira e injetaram cerca de R$ 10 milhões na economia local.