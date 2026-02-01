SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu na manhã deste domingo (1º) durante incêndio que atingiu um apartamento no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e estava embaixo da cama quando foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, já inconsciente. O nome da vítima, cujo óbito foi constatado ainda no local, não foi divulgado.

Outras duas pessoas que inalaram fumaça precisaram ser socorridas e passam por atendimento no pronto-socorro.

O caso ocorreu no décimo sétimo andar de um prédio residencial localizado na rua Álvaro Inácio Cardoso. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h.

As chamas foram controladas cerca de uma hora depois e extintas por volta das 11h. Seis viaturas dos bombeiros atuaram na ocorrência.