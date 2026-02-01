SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma van e um carro deixou ao menos três pessoas mortas na manhã deste domingo (1º), em Minas Gerais.

O acidente ocorreu na rodovia BR 354, região do município de Rio Paranaíba, por volta das 6h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os dois veículos foi frontal.

Ao menos duas pessoas foram encontradas presas às ferragens na van. As três mortes ocorreram entre os passageiros do veículo de passeio, um Gol.

Ao todo, 18 pessoas foram atendidas pelo Samu. Duas pessoas foram levadas em estado grave a um hospital na cidade de Patos de Minas e outras 13 vítimas foram conduzidas para hospitais da região em Rio Paranaíba e São Gotardo.

A perícia foi acionada e a pista ficou interditada nas primeiras horas após o acidente. Após a colisão, uma grande quantidade de óleo foi derramada no local.