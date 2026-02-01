SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu na tarde deste domingo (1º) alerta severo para chuvas que se aproximam das regiões sul e central da capital paulista. A notificação chegou aos aparelhos celulares por volta das 13h20. O órgão diz que o temporal inclui raios, ventos e possibilidade de granizo.

A cidade de São Paulo está em estado de atenção desde às 12h48 deste domingo.

A informação foi anunciada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo em comunicado segundo o qual "áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido estão provocando chuva com intensidade moderada a forte".

As precipitações ocorrem nos municípios de Cajamar, Santana de Parnaíba, Ibiúna, São Lourenço da Serra e Juqutiba, todos da Grande São Paulo, mas "estão se deslocando rumo à capital" de acordo com o CGE.

Os comunicados tanto da Defesa Civil estadual como do CGE acompanham anúncio do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgado neste domingo que incluiu todo o estado de São Paulo em alerta de perigo para tempestades.

O alerta também abrange outros nove estados e o Distrito Federal, incluindo a totalidade de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul, além do norte do Paraná, o sul e o oeste da Bahia, o sul do Tocantins e o leste de Mato Grosso. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

Quais são os dois tipos de alertas?

Alerta Extremo -- é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade. Neste caso, a mensagem acionará a vibração do aparelho e um sinal sonoro, semelhante a uma sirene, ainda que o celular esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. A tela congelará com a mensagem e ela só desaparecerá se o usuário a fechar.

Alerta Severo -- indica a necessidade de medidas de proteção. Neste caso, o sinal sonoro será um "beep" similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso. A tela também congelará e a mensagem só desaparecerá se o usuário a fechar.

O que fazer quando recebo um alerta severo ou extremo?

Quando a Defesa Civil envia o alerta, seja severo ou extremo, a própria mensagem já esclarecerá qual é o risco iminente e qual ação precisa ser tomada pelo morador. Em caso de chuva, normalmente é avisado para o cidadão evitar áreas de alagamentos. Em risco iminente de deslizamento de terra, o texto pode pedir para ele deixar a casa e se dirigir para outro local seguro. A ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.

Entenda como o sistema chega à população

Característica da tecnologia cell broadcast

Não depende de cadastro prévio da população da região afetada; O alcance é instantâneo dos celulares das pessoas que estiverem, naquele momento, sob alcance das antenas de telefonia 4G ou 5G da região em risco (geolocalização); O alarme terá um aviso sonoro e uma vibração mesmo quando o aparelho estiver em modo silencioso; A mensagem enviada aparecerá na tela do celular como um pop up, independentemente do conteúdo que estiver em uso, e que será interrompido. O pop-up só desaparecerá se o usuário o fechar. Caso contrário, continuará com o aviso sonoro e a vibração.

Qual o conteúdo dos alertas e quem os define?

Os alertas avisam sobre a iminência de desastres naturais ou causados pelo homem, estabelecidos na Cobrade (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres), e o que a pessoa deve fazer naquele momento. O conteúdo desses alertas é de responsabilidade dos órgãos de Defesa Civil do estado ou do município.

Como surgiram esses alertas?

Os avisos usados pela Defesa Civil fazem parte de um sistema nacional de alertas, estabelecidos em lei, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, além de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.

Em outubro de 2022, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) determinou às operadoras de telefonia móvel uma evolução do sistema de notificações de desastres, por meio da tecnologia cell broadcast. A nova funcionalidade foi denominada Defesa Civil Alerta e complementa as já existentes ferramentas utilizadas para o envio de alertas (SMS, TV por Assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts).

A tecnologia cell broadcast foi disponibilizada para todos os municípios das regiões Sul e Sudeste no final de 2024. A nacionalização do projeto está prevista até o fim deste ano