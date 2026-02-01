RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança de 10 anos foi morta neste sábado (31) após o carro em que estava com o pai ser atingido por tiros, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar, que também apreendeu uma pistola que teria sido usada no crime, além de munição. O nome não foi revelado e a reportagem não encontrou a defesa.

A PM afirmou que o suspeito faz parte de uma facção criminosa que atua no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O suspeito teria disparado os tiros no carro após se desentender com o pai da criança, que é morador. Pai e filha foram baleados dentro do carro.

Os dois foram socorridos ao hospital municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, município vizinho, mas a criança não resistiu.

O suspeito foi preso após varredura na polícia na região. O caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo).

Na sexta (30), quatro homens morreram durante uma operação da PM na comunidade Rola Bosta, também em Belford Roxo.

Houve troca de tiros e, segundo a corporação, todos os mortos eram suspeitos e estavam no tiroteio. Um deles, segundo a PM, havia participado horas antes da morte de um mototaxista.