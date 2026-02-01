SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos no início da tarde deste domingo (1º). Mais de 133 mil imóveis estão sem luz na área de cobertura da Enel -deste total, são 121 mil só na capital.

Órgão alertou para iminência de transbordamento do Córrego Morro do S, no Campo Limpo, zona sul. O local fica na avenida Carlos Caldeira Filho, esquina com a rua Túlio Mugnaini. Um casal de idosos morreu após o carro em que eles estavam cair num córrego na via, no dia 16 de janeiro.

O córrego Mooca, na avenida Luís Inácio de Anhaia Melo, transbordou. O CGE colocou em estado de alerta a região da Vila Prudente, na zona leste.

A capital paulista registra seis pontos de alagamento. Três no Campo Limpo, dois na Vila Mariana e um em Santo Amaro, todos na zona sul da cidade.

A Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte avançando pela cidade de São Paulo e pela região do ABC Paulista na tarde de hoje. Houve registro de chuva de granizo na cidade de Santo André.

Chove forte em cidades como Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu e Itapecerica da Serra. Segundo o CGE, existe potencial de alagamento nessas regiões.

O tráfego está interrompido na rodovia Regis Bittencourt devido a um alagamento. O bloqueio ocorre no km 286,7 em Itapecerica da Serra/SP, no sentido São Paulo, segundo a Arteris, concessionária que administra a via