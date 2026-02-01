SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil estadual, o coronel da PM de São Paulo Henguel Ricardo Pereira assumirá o cargo de secretário-executivo da SSP (Secretaria de Segurança Pública) paulista, a segunda mais importante função dentro do organograma da pasta.

A previsão é de que as mudanças sejam publicadas em diário oficial nesta segunda-feira (2). Henguel sucede o também coronel Paulo Maculevicius Ferreira e deixa a Defesa Civil, para cujo comando foi indicado o tenente coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, coordenador do órgão na região do Vale do Paraíba.

Policial de carreira, Henguel entrou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1989 e foi declarado aspirante a oficial em 1993. Desde então passou por unidades como o Policiamento de Choque e o Comando de Bombeiros Metropolitano.

Atuou ainda no Comando de Policiamento Aéreo Metropolitano-3.

Em sua carreira como oficial, participou de ocorrências como o incêndio no Memorial da América Latina, em 2013, e a queda do avião da TAM, em 2007.

Henguel assumiu a Defesa Civil de São Paulo em 2022. A SSP declarou em nota que o coronel "focou em investimentos em obras de prevenção e recuperação" e "foi responsável pela modernização do sistema de monitoramento meteorológico, implantando novos radares e sirenes em áreas de risco".

Em 2023, ele enviou equipes para apoiar no terremoto da Turquia e chefiou o comitê nacional de apoio ao desastre do Rio Grande do Sul, em 2024.

A pasta ainda disse que outro de seus feitos está no aparelhamento das defesas civis municipais. Como mostrou a Folha, equipes da Defesa Civil estão hoje em todas as 645 cidades paulistas.

A equipe mínima para as cidades menores é de dois agentes, quantidade que aumenta a partir de fatores como o tamanho do ente federativo e o quão propenso ele é a sofrer desastres ambientais.

A capital paulista, por exemplo, conta com cerca de 400 agentes que ficam de prontidão sempre que ocorre um evento que coloque a população em risco.

Henguel é bacharel em ciências jurídicas e engenheiro civil e de segurança do trabalho. Ele é doutor em ciências policiais e ordem pública e foi homenageado com diversas medalhas e honrarias policiais, entre elas a Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau, e Medalha Valor Militar em Grau Ouro.