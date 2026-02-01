SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente morreu e outro ficou ferido na madrugada deste domingo (01) durante uma briga em um evento em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, os dois adolescentes se envolveram em uma confusão durante o Show Verão 2026, no centro da cidade. Neste sábado (31), a atração do evento foi o cantor de arrocha Natanzinho Lima.

Testemunhas relataram que as vítimas teriam se desentendido com dois homens ainda não identificados. Esses homens atiraram nos adolescentes.

Os adolescentes foram socorridos por uma equipe de resgate. Um jovem de 17 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro, de 16 anos, permanece internado.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de São Sebastião, que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.