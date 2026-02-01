À frente do trio elétrico, Ivete saudou os foliões dizendo que este é um momento muito especial da carreira, que vai ficar guardado no coração. Durante o desfile, ela cantou sucessos como Festa, Sorte Grande, Abalou, Eva e também algumas músicas do projeto Ivete Clareou, inspirado em sambas e pagodes clássicos.
Hoje, o que sinto é gratidão por tudo o que a gente vai viver junto e por estar aqui com vocês, nesta cidade tão especial. Hoje eu vim para arrancar o coro de vocês, brincou a cantora.
Ivete chorou ao falar de Preta Gil, que dá nome ao circuito dedicado aos megablocos.
A previsão do tempo não era essa, e esse sol que nos ilumina agora é a presença dela. A Preta está envolvida na minha vida desde que pisei no Rio de Janeiro.
Ela lembrou que todas as vezes que chegava ao Rio, ligava para Preta, sempre a primeira pessoa com quem falava. "Um amor profundo. "Uma irmã. Um amor muito grande. Hoje ela não está aqui, mas queria muito que estivesse.
Neste ano, a expectativa é que os mais de 400 blocos espalhados pela cidade reúnam cerca de 6 milhões de foliões pelas ruas do Rio, sendo que dez deles são considerados megablocos.
A Empresa de Turismo do Rio (Riotur) disponibiliza a programação completa no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial, para que os foliões saibam quando e onde a folia vai rolar.
