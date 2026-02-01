SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma viatura da Polícia Militar do Amazonas atropelou e matou dois cachorros, na manhã deste domingo (01), no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Os agentes envolvidos no caso foram afastados pela corporação.

Ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a viatura passa e atropela dois cães que estavam na rua Guaratinga. Outros animais que estavam na via conseguiram escapar.

Depois de atropelar os animais, os militares foram embora sem prestar socorro. Os donos dos cachorros acionaram a polícia e registraram boletim de ocorrência depois de retirar os corpos da via.

Policiais que atropelaram e mataram os cães já foram identificados. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades nas rua e ficarão em funções administrativas.

Corporação também criticou a atitude dos agentes e afirmou não compactuar com esse tipo de conduta. "Ao tomar conhecimento do fato, a PMAM iniciou, imediatamente, o processo de identificação dos envolvidos e um procedimento administrativo disciplinar foi aberto pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD). A corporação ressalta que não compactua com a conduta apresentada pela guarnição e que a apuração do caso será conduzida com rigor".

Policiais já prestaram depoimento e responderão em liberdade. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizá-los para pedir posicionamento.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas. A ocorrência será encaminhada à Delegacia Especializada em Meio Ambiente, que dará prosseguimento às providências cabíveis, segundo a corporação.