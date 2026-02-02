SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva deve continuar em São Paulo ao longo da próxima semana. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) estendeu o alerta de perigo para tempestades em todo o estado até a terça-feira (3) ?o aviso está em vigor desde o domingo (1º) e deveria terminar na manhã de segunda-feira (2). O comunicado também abrange outros 11 estados e o Distrito Federal.

O Inmet prevê temporais na capital paulista até a quinta-feira (1º), com mínimas variando de 18°C a 20°C. As temperaturas máximas na segunda (2) e na terça (3) serão de 28°C. Já na quarta (4) e na quinta os termômetros não devem passar de 26°C.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) indica dias nublados ao longo da semana, com pancadas de chuva na segunda e na terça. A Climatempo prevê mínimas de 19°C e 20°C nos próximos dias, e as máximas devem chegar a 27°C na segunda (2).

A Defesa Civil estadual alerta para a passagem de um sistema meteorológico que criará condições para temporais mais persistentes, com rajadas de vento e possibilidade de granizo. Segundo o órgão, as chuvas mais fortes ocorrerão na terça-feira e estarão concentradas no oeste do estado, próximo à divisa com o Paraná.

As regiões de Bauru, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro estão sob aviso de perigo, o segundo nível mais alto da escala da Defesa Civil. O restante do estado está em alerta, a terceira categoria mais elevada.

Ainda de acordo com o órgão estadual, o Vale do Ribeira e o entorno de Itapeva deverão registrar volumes muito altos de de chuva nos próximos dias. Já nas regiões de Sorocaba e Bauru, a previsão é de alto acúmulo de chuva.

Ribeirão Preto deve registrar pancadas e trovoadas até a quinta-feira (5), com queda na temperatura e máximas de 26°C na quarta (4), segundo o Inmet.

A Defesa Civil estadual emitiu alerta severo para chuvas na capital paulista no domingo (1º). A cidade chegou a permanecer em estado de atenção das 12h48 até por volta das 17h, quando a situação se normalizou.

De acordo com o CGE, São Paulo registrou 21 pontos de alagamento no domingo, sendo 14 deles intransitáveis. A região sul da cidade foi a mais atingida, com seis ocorrências.