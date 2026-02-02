SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um imóvel multifamilar desabou na madrugada desta segunda-feira (2), na Avenida Presidente Castelo Branco, no Maracanã, Rio de Janeiro. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher morreu no incidente e outras noves pessoas ficaram feridas.

De acordo com os Bombeiros, as nove vítimas feridas foram encaminhadas para unidades hospitalares da região. Entre as últimas pessoas a serem socrridas dos escombros, estão uma criança, levada para o hospital com feridos moderados, e a mulher que não resistiu aos ferimentos.

Na manhã desta segunda, o COR (Centro de Operações Rio) informou que vias da região apresentam faixas interditadas, com trânsito intenso e com pontos de lentidão no local.