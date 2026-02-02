O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Mãe e filha de sete anos ficaram sob os escombros. A menina foi resgatada com vida perto das 6h30 e levada para o Hospital Souza Aguiar. A mãe foi retirada morta dos escombros.

Além delas, oito pessoas foram resgatadas com vida pela corporação, sendo uma delas encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Mais de 50 militares e sete unidades operacionais atuam no local, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres com apoio de 12 viaturas.

