SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grave acidente entre um carro e uma carreta deixou cinco mortos na noite deste domingo (1º) na BR-414, em Cocalzinho de Goiás (GO).

O VW Gol e a carreta carregada de cimento bateram de frente. O veículo de passeio seguia no sentido crescente da rodovia, no km 321, quando invadiu a contramão e se chocou frontalmente com a carreta, que dirigia no sentido decrescente.

Todas as pessoas que estavam no carro morreram no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que as vítimas são dois homens, duas mulheres e uma criança, que ainda não foram identificados. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico legal).

O motorista da carreta não se feriu. A corporação realizou o atendimento da ocorrência, fez controle do tráfego na rodovia e removeu os dois veículos do local.

Ainda não se sabe o que teria feito o carro perder o controle da direção. A PRF disse, em nota, que as causas do acidente serão investigadas.