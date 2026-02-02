Os irmãos venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo. A produção é um registro da turnê dos dois artistas.
A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira, acrescentou Lula.
O álbum, gravado ao longo da turnê que lotou estádios em diversas cidades brasileiras, reúne sucessos das trajetórias individuais dos dois artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza com nova leitura nas vozes dos irmãos.
Segundo Maria Bethânia, o primeiro Grammy representa a consagração internacional após décadas de carreira.
Para Caetano, essa foi a sexta indicação ao Grammy e a terceira premiação. O artista baiano já venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.
O Grammy Awards é a principal premiação da indústria musical mundial.