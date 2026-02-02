SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta em casa, na Saúde (zona sul de São Paulo), na noite de sábado (31). De acordo com a Polícia Militar, o corpo dela estava no quarto, junto à filha dela, de dois anos. O caso é investigado como feminicídio.

As duas teriam sido mantidas em cárcere privado por mais de um dia pelo suspeito, identificado como o companheiro dela, que morava no local. Contra ele já havia um boletim de ocorrência feito pela vítima por violência doméstica. A polícia identificou sinais de violência no rosto de mulher.

A criança, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi encaminhada à UPA Vila Mariana. Durante o atendimento foram identificados indícios de violência sexual, e ela foi transferida, em seguida, para o Hospital da Mulher.

O caso é investigado como feminicídio e violência doméstica, e a vítima tinha medida protetiva contra o companheiro, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O pai relatou que escutou brigas do casal entre a noite de sexta-feira (30) e a madrugada de sábado e teria ameaçado chamar a polícia, segundo a TV Globo. Como ele não ouviu mais discussões, pensou que a situação tivesse se resolvido.

Mas ao tentar fazer contato com a filha no sábado, não teve resposta. O pai, então chamou a PM. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a mulher morta, sem roupas, e a filha ainda no berço.

O local passou por perícia e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher Sul.