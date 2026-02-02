SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta em uma avenida de Santos, no litoral de São Paulo, no último sábado (31). O condutor fugiu sem prestar socorro, segundo a polícia.

Ele foi atingido quando atravessava uma pista da avenida Conselheiro Nébias, uma das principais da cidade. Imagens de câmera de segurança mostram que ele esperou um carro passar e chegou a correr para tentar escapar da moto.

O homem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública.

Uma testemunha disse à polícia que o condutor teria fugido do local sem prestar socorro. Uma imagem da câmera de segurança que registrou o acidente mostra o idoso atravessando fora da faixa e com o sinal verde para veículos.

"O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro no 4º DP de Santos, que realiza diligências para identificar o autor do crime", disse, em nota, a SSP.