BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um acidente entre carro e uma carreta deixou cinco mortos no km 321 da BR-414, em Cocalzinho de Goiás (GO), região do entorno do Distrito Federal, na noite de domingo (1º).

As vítimas eram ocupantes do veículo, um Volkswagen Gol, e morreram no local, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com informações preliminares da PRF, o veículo teria invadido a contramão da via antes de bater de frente com a carreta. Os policiais afirmam que a perícia irá identificar as causas da colisão.

As vítimas são dois homens, duas mulheres e uma criança. O condutor da carreta, que levava carga de cimento, não se feriu.