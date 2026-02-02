BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O ensaio para a Artemis 2, que levará humanos de volta aos arredores da Lua, ocorre durante esta segunda-feira (2), no Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos. No início desta tarde, ocorre o ensaio da contagem regressiva -de algumas horas- para o que seria o lançamento.

Trata-se de um procedimento chamado de "wet dress", que basicamente é um ensaio muito próximo do que vai realmente ocorrer no dia do lançamento, mas sem a presença dos astronautas da Artemis 2.

Neste mês, o calendário da agência espacial para lançamento da Artemis 2 tem os dias 8, 10 e 11. As outras datas são em março e abril.

Segundo a Nasa, nesse teste haverá, por exemplo, carregamento de propelente líquido criogênico nos tanques do foguete da Artemis. Faz parte do processo também uma contagem regressiva do lançamento, com demonstração da paralisação e reinício do relógio, caso necessário, além da drenagem dos tanques de combustíveis para cancelamento de procedimentos.

A Nasa aponta, por exemplo, que faz parte do ensaio a contagem regressiva para uma decolagem até T-1 minuto e 30 segundos (ou seja, momento no qual faltaria 1 minuto e 30 segundos para o lançamento). Nesse momento, o relógio será pausado por até três minutos. O mesmo acontecerá quando o relógio chegar a T-33 segundos, quando ele será pausado e retornará a T-10 minutos (ou seja, o cronometro retornará a dez minutos antes da decolagem).

"Esse processo simula condições do mundo real, incluindo cenários onde um lançamento pode ser cancelado devido a problemas técnicos ou climáticos. Ao final do teste, a equipe drenará o propelente e revisará todos os dados antes de definir uma data oficial para o lançamento", diz a Nasa, em nota em seu site.

Mesmo sem a presença dos astronautas, quase todos os procedimentos de voo estão presentes no ensaio, inclusive o fechamento das escotilhas do Órion, o módulo da tripulação da Artemis 2.

Uma outra etapa presente no "wet dress" é o preenchimento da Órion e do foguete com nitrogênio gasoso, um gás inerte, medida que busca proteger a missão contra riscos de incêndio. Isso ocorre porque o ar normal é rico em oxigênio, que por sua vez é inflamável.

Na Flórida, começou a configuração do foguete SLS (Sistema de Lançamento Espacial) e da nave espacial Orion com nitrogênio gasoso, uma etapa importante para mitigar riscos de incêndio, proteger os sistemas da nave espacial e garantir a segurança da missão.

Segundo a Nasa, o processo de retirada de oxigênio também contaminante, como umidade e partículas, de entrar em sistemas sensíveis da missão, o que mantém equipamentos de propulsão e suporte à vida limpos e estáveis, "criando um ambiente não reativo que protege o hardware e minimiza reações químicas durante a contagem regressiva e a ascensão".