SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 4 anos morreu ao ser atingida pelo pedaço de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo. Informações preliminares indicam, segundo a Polícia Militar, que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos.

Uma das causas possíveis é que um veículo tenha derrubado parte do muro durante uma manobra no local.

Os agentes foram acionados para a rua Bonifácio de Abreu, onde funciona a fábrica. No local, a criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Itapevi.

Tags:

Grande São Paulo