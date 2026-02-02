SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher trans foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (2) na alameda dos Guainumbis, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. Até a tarde desta segunda, a vítima ainda não havia sido identificada.

O crime ocorreu em uma região conhecida como reduto de prostituição no entorno da avenida Indianópolis.

Policiais militares que patrulhavam a área foram acionados via rádio para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, encontraram a mulher com um ferimento no tórax, na altura do peito. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) constatou a morte ainda no local.

A vítima não portava documentos. Ao lado do corpo havia uma bolsa com pertences, como itens de higiene. Havia ainda R$ 37,90 e um pino de plástico contendo pó branco. Conforme o registro de ocorrência, a mulher possui 1,85 metro e não possui tatuagens.

Um morador da região relatou à polícia ter ouvido três disparos por volta das 4h55. Antes dos tiros, escutou uma pessoa gritar: "Vai, vai, vai, sua filha da puta". Segundo a testemunha, o autor estaria em um carro antigo, cujo modelo não foi possível identificar.

Câmeras de monitoramento identificadas no entorno do crime podem ajudar a polícia a localizar o responsável pelo homicídio.

O caso foi registrado como homicídio no 27º DP (Campo Belo) e encaminhado ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Peritos e investigadores da delegacia especializada estiveram no local. O carro para remoção do cadáver foi acionado às 9h30.