RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O suplente de deputado estadual do Ceará Pedro Lobo (PT) foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2) pela Polícia Federal após uma denúncia de importunação sexual registrada por uma passageira em um voo de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará.

A PF informou ter sido acionada no aeroporto da cidade cearense após a vítima relatar que o crime teria ocorrido no interior da aeronave durante o trajeto.

Após o desembarque, a passageira e testemunhas foram ouvidas pelos agentes. Com base nos depoimentos colhidos, a PF lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.

A defesa do parlamentar disse, por meio de nota, que o episódio decorreu de "um mal-entendido ocorrido ao final de uma viagem, durante o desembarque em um ambiente marcado por aglomeração, pressa dos passageiros e movimentação intensa de bagagens".

"O episódio em apuração será esclarecido com responsabilidade, respeito e dentro do devido processo legal. Toda denúncia deve ser tratada com seriedade, e a verdade será estabelecida a partir da apuração criteriosa dos fatos", complementou.

Questionado, o PT Ceará informou que ainda está acompanhando e tomando entendimento do ocorrido e, por isso, não se pronunciará no momento.

Pedro Lobo tomou posse como deputado estadual em agosto de 2024, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará, após a renúncia do então deputado Nizo Costa (PT), passando a exercer o mandato na condição de suplente. O titular da vaga é Moisés Braz, atualmente secretário do Desenvolvimento Agrario do Ceará.