RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse nesta segunda-feira (2) que frustrou um plano de ataque com explosivos que teria como alvo a região central da capital fluminense.

A ação resultou na prisão de três pessoas e no cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão em endereços na capital, na região metropolitana e no interior do estado.

Segundo a polícia, a operação, batizada de Break Chain [quebra corrente, em português], foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática após investigações de inteligência. Os alvos são suspeitos de articular manifestações antidemocráticas com o uso de artefatos explosivos caseiros e coquetéis molotov.

As apurações começaram após agentes identificarem grupos de mensagens e páginas em redes sociais criados para organizar atos marcados para esta segunda-feira, às 14h, em diversos estados do país. No Rio, a manifestação estava prevista para ocorrer em frente à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), no centro da cidade.

Inicialmente, quatro pessoas eram alvo das medidas judiciais, mas novas informações reunidas ao longo da manhã levaram à identificação de outros 13 suspeitos, o que resultou na ampliação da operação com autorização da Justiça.

Conforme a Polícia Civil, os investigados incentivavam ataques a estruturas de telecomunicações, prédios públicos, autoridades e centros políticos, visando provocar pânico, desordem e instabilidade social.

A polícia de São Paulo também disse ter feito nesta segunda (2) uma operação contra um grupo que planejava um ataque semelhante na capital paulista.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se