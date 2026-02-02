RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse nesta segunda-feira (2) que frustrou um plano de ataque com explosivos que teria como alvo a região central da capital fluminense.

A ação resultou na prisão de três pessoas e no cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão em endereços na capital, na região metropolitana e no interior do estado.

Segundo a polícia, a operação, batizada de Break Chain [quebra corrente, em português], foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática após investigações de inteligência. Os alvos são suspeitos de articular manifestações antidemocráticas com o uso de artefatos explosivos caseiros e coquetéis molotov.

As apurações começaram após agentes identificarem grupos de mensagens e páginas em redes sociais criados para organizar atos marcados para esta segunda-feira, às 14h, em diversos estados do país. No Rio, a manifestação estava prevista para ocorrer em frente à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), no centro da cidade.

Inicialmente, quatro pessoas eram alvo das medidas judiciais, mas novas informações reunidas ao longo da manhã levaram à identificação de outros 13 suspeitos, o que resultou na ampliação da operação com autorização da Justiça.

Conforme a Polícia Civil, os investigados incentivavam ataques a estruturas de telecomunicações, prédios públicos, autoridades e centros políticos, visando provocar pânico, desordem e instabilidade social.

A polícia de São Paulo também disse ter feito nesta segunda (2) uma operação contra um grupo que planejava um ataque semelhante na capital paulista.