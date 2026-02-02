Na manhã desta segunda-feira, 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá , o técnico em seguros André Luiz Barbosa, de 48 anos, caminhou no cortejo em homenagem à orixá do candomblé e da umbanda entre a Rua Camerino, no bairro da Saúde, e a Praça Mauá, na região conhecida como a na Pequena África, no Rio de Janeiro.

Ele estava no Presente de Iemanjá, organizado pelo grupo Filhos de Gandhi Rio de Janeiro, para prestigiar o povo preto e também para pedir paz, proteção e saúde para ele e para a família.

Alguns passos adiante, a psicóloga Amanda Duarte, de 39 anos, carregava flores em agradecimento pelas bençãos recebidas no último ano. No gesto e no pensamento, Amanda se dizia conectada à espiritualidade.

A caminhada que uniu no mesmo passo pessoas diferentes como André Luiz e Amanda foi apenas um dos eventos para Iemanjá no Rio.

Além da jornada pela Pequena África e região portuária, devotos da orixá promoveram a Reza das Águas no Leme, no último dia sábado (31), e o Presente para Iemanjá na Ilha do Governador, no domingo (1º).

Nesta segunda, o calendário de celebrações ainda previa o cortejo teatralizado na Praia do Flamengo e o Dia de Iemanjá do Arpoador. No final do mês, no dia 28, será o Xirê de Iemanjá na Barra da Tijuca.