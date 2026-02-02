RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma viatura conduzida por um policial militar atropelou e matou duas cachorras que estavam deitadas na pista da avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, na manhã deste domingo (1º).

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram quando a viatura passa por cima dos animais, que estavam deitados na via, e segue em frente.

Segundo testemunhas, os dois policiais que estavam no veículo não interromperam o trajeto após o atropelamento. Os tutores das cachorras registraram boletim de ocorrência, e os corpos dos animais foram recolhidos pela perícia.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os agentes envolvidos foram afastados das atividades de rua e permanecerão em funções administrativas até a conclusão das investigações.

A corporação afirmou ainda que abriu procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso e que "não compactua com a conduta apresentada pela guarnição".

A Polícia Civil do Amazonas informou que os policiais foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia e que foi instaurado inquérito policial para apuração das circunstâncias e responsabilidades. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Meio Ambiente, que dará prosseguimento às investigações.

A Secretaria de Estado de Proteção Animal afirmou que se solidariza com a indignação e a tristeza causadas pela situação. Segundo a pasta, os corpos das cachorras foram recebidos no Hospital Público Veterinário, onde estão acondicionados de forma adequada e aguardam perícia.

O episódio ocorre em meio à repercussão nacional da morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis, que morreu após agressões na Praia Brava. O animal foi encontrado agonizando por pessoas que estavam no local, levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.