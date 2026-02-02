A montagem da primeira estação experimental da TV 3.0, em Brasília, teve início nesta segunda-feira (3) com a instalação de uma antena na Torre de TV, na parte da estrutura da

No local, estão sendo preparadas as infraestruturas de transmissão para testar a nova tecnologia, antes de ser expandida para o restante do país.

No içamento da antena para o alto da Torre de TV, o presidente da EBC, André Basbaum, afirmou que a empresa, como parte da comunicação pública, faz parte desse processo de evolução e atua de forma contínua no processo desde a assinatura do decreto presidencial até a articulação técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Nós estamos aqui voando para a TV do futuro, com uma tecnologia nova, um bem para o povo brasileiro, um serviço novo, ressaltou André Basbaum.

A TV 3.0 é a evolução da TV digital, iniciada em 2007, e combina transmissão aberta com serviços de internet.

O diretor de Radiodifusão Privada do Ministério das Comunicações (MCom), Nelson Neto, destacou que o avanço permitirá à população desfrutar de imagens e áudio com qualidade superior e recursos avançados de interatividade típicos das plataformas digitais.

Teremos um ganho de imagem com qualidade de até 8k, teremos melhor qualidade de som, o imersivo, e a população brasileira vai ter uma nova forma de fazer suas compras por meio da televisão 3.0, a publicidade vai ser diferente. A população brasileira, de forma geral, estará mais próxima das informações, disse o diretor do MCom.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Comunicação pública

Em janeiro, o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), presidido pela Anatel, autorizou a EBC e a Câmara dos Deputados a transmitirem, de forma contínua, as programações da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e da Rede Legislativa, daqui a alguns meses, a partir de duas estações de teste, uma em Brasília e outra em São Paulo.

As emissoras públicas geridas pela EBC são a TV Brasil, o Canal Gov e o Canal Educação.