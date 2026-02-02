A montagem da primeira estação experimental da TV 3.0, em Brasília, teve início nesta segunda-feira (3) com a instalação de uma antena na Torre de TV, na parte da estrutura da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

No local, estão sendo preparadas as infraestruturas de transmissão para testar a nova tecnologia, antes de ser expandida para o restante do país.

No içamento da antena para o alto da Torre de TV, o presidente da EBC, André Basbaum, afirmou que a empresa, como parte da comunicação pública, faz parte desse processo de evolução e atua de forma contínua no processo desde a assinatura do decreto presidencial até a articulação técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Nós estamos aqui voando para a TV do futuro, com uma tecnologia nova, um bem para o povo brasileiro, um serviço novo, ressaltou André Basbaum.

A TV 3.0 é a evolução da TV digital, iniciada em 2007, e combina transmissão aberta com serviços de internet.

O diretor de Radiodifusão Privada do Ministério das Comunicações (MCom), Nelson Neto, destacou que o avanço permitirá à população desfrutar de imagens e áudio com qualidade superior e recursos avançados de interatividade típicos das plataformas digitais. 

Teremos um ganho de imagem com qualidade de até 8k, teremos melhor qualidade de som, o imersivo, e a população brasileira vai ter uma nova forma de fazer suas compras por meio da televisão 3.0, a publicidade vai ser diferente. A população brasileira, de forma geral, estará mais próxima das informações, disse o diretor do MCom.


Comunicação pública

Em janeiro, o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), presidido pela Anatel, autorizou a EBC e a Câmara dos Deputados a transmitirem, de forma contínua, as programações da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e da Rede Legislativa, daqui a alguns meses, a partir de duas estações de teste, uma em Brasília e outra em São Paulo.

As emissoras públicas geridas pela EBC são a TV Brasil, o Canal Gov e o Canal Educação.

Brasília (DF), 02/02/2026 Montagem da primeira estação de TV 3.0 (Detalhe da antena branca), essa estrutura será responsável por veicular as programações da EBC e da Rede Legislativa. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Primeira estação de TV 3.0 (detalhe da antena branca), estrutura responsável por veicular as programações da EBC e da Rede Legislativa - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

De acordo com o presidente da EBC, André Basbaum, a participação da comunicação pública no nascedouro do projeto da TV 3.0 representa uma oportunidade de ampliar o acesso à informação e promover a inclusão digital.

É a televisão do futuro, que une a radiodifusão à internet e amplia a experiência dos usuários no consumo do audiovisual na televisão. A EBC tem uma participação fundamental e pioneira na origem do processo, afirmou.

André Basbaum também defendeu o papel do jornalismo profissional na comunicação. Hoje, a comunicação é muito central na vida das pessoas, dos governos, das empresas, das instituições. E nós, jornalistas profissionais, temos que ter ainda mais rigor na técnica, na checagem da informação, porque nós vamos ser muito mais importantes do que já fomos e do que somos. E uma televisão pública, como a TV Brasil, uma empresa pública, como a EBC, precisam ter o jornalismo como frente, testa, olhos e farol desse processo, ressaltou.

Para o diretor-geral da EBC, David Butter, a montagem da primeira estação experimental da TV 3.0 representa a chegada da comunicação pública para implantar o tipo de televisão que permite mais possibilidades para quem produz conteúdo e para o público.

Esse marco coloca a comunicação pública onde ela deve estar, à frente da inovação, na frente dos esforços de comunicação, de integração com tecnologia. Nesse contexto, a comunicação pública da EBC é representante, faz parte e tem uma responsabilidade ainda maior. Isto porque seus valores estão ancorados nos valores de cidadania que são a defesa de direitos e os esclarecimentos à população, afirmou.

Brasília (DF), 02/02/2026 Da esquerda para direita, gerente de projetos, William zambelli (Seja:Digital), presidente da EBC, André Basbaum, broadcasting do MCom, Nelson Alves, conselheiro da Anatel, Octavio Penna, durante montagem da primeira estação de TV 3.0, essa estrutura será responsável por veicular as programações da EBC e da Rede Legislativa. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Gerente de Projetos William Zambelli (E); presidente da EBC, André Basbaum (C), diretor do MCom, Nelson Alves (C), e o conselheiro da Anatel Octavio Penna (D), durante montagem da primeira estação de TV 3.0 - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Processo

A estação experimental da TV 3.0 operará em canal de 6 Mhz e integra o cronograma nacional de implantação do novo padrão da TV digital. Sua implantação gradativa é gerenciada pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired).

Para que a nova tecnologia saia do laboratório e estações-teste e, enfim, chegue às salas dos cidadãos, o presidente do Gired, conselheiro da Anatel Octavio Pieranti explica que a estação experimental de Brasília será usada para teste da tecnologia de última geração e medição da qualidade do sinal por todas as emissoras de televisão comerciais e públicas da capital federal, em um ambiente colaborativo.

O Gired está implantando estações teste da TV 3.0, que depois vão ser colocadas no nosso sistema de transmissão comercial e diária. Quando for concluída essa fase e marcada a data para inauguração da TV 3.0 no Brasil, essas emissoras vão funcionar normalmente, como qualquer outra, detalhou Pieranti.

A agenda e implantação da TV 3.0 no Brasil não está totalmente definida pelo governo federal. A expectativa é de que a tecnologia entre no ar em junho deste ano, a tempo da Copa do Mundo de Futebol.

Televisão do futuro

O presidente do Gired, Octavio Penna Pieranti, explica que a evolução da TV 3.0 se dará por meio da interação de aplicativos diretamente no televisor,  substituindo os canais numéricos tradicionais, e pela transmissão de dados adicionais, além de acesso a plataformas de serviços públicos diretamente pela televisão.

Quem tiver acesso à internet, terá a possibilidade de interagir com diversos conteúdos, de baixar determinados conteúdos fora da grade de programação normal e de acessar plataforma de serviços públicos do governo federal e, depois, com parceiros estaduais e municipais. Também traz uma inovação significativa na relação entre telespectador e seu aparelho de televisão, resumiu.

A TV 3.0 foi projetada para ser híbrida, unindo o sinal de radiodifusão à internet. Por isso, quem não tiver acesso à internet continuará sintonizando os canais abertos, por meio do sinal digital. Os dois sistemas vão funcionar simultaneamente.

O Ministério das Comunicações esclarece que nenhum brasileiro será prejudicado com a implantação da TV 3.0 e que nenhum cidadão precisará trocar de TV imediatamente. 

O diretor de Radiodifusão Privada do MCom, Nelson Neto, disse que o governo federal quer garantir acesso democrático e acessível à nova tecnologia.

Entenda como o modelo 3.0 vai funcionar na prática.

