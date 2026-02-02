O programa Sem Censura, da, já está no clima do Carnaval com uma série de entrevistas especiais e atrações dedicadas à folia. A produção comandada por Cissa Guimarães recebe convidados para entrevistas temáticas sobre as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Representantes das agremiações participam da bancada do programa vespertino para um bate-papo aprofundado com análise, contexto histórico e cultural. O jornalista e criador de conteúdo Muka participa como debatedor. A proposta do especial é celebrar a força, a criatividade e a diversidade do maior espetáculo da cultura popular brasileira.

A programação reúne intérpretes, rainhas de bateria, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de ritmistas da bateria das agremiações para performances ao vivo, no palco do Sem Censura, de segunda a quinta, às 16h. Já às sextas, a TV Brasil exibe um compilado com os melhores momentos da semana.

Confira a programação dos especiais da semana de 2 a 6 de fevereiro

Atrações da Portela na segunda (2/2)

A Portela recorda figuras místicas da negritude gaúcha e a lenda do Negrinho do Pastoreio no Sem Censura desta segunda (2) com o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará".

Para falar sobre a agremiação da conhecida Águia, a apresentadora Cissa Guimarães entrevista na bancada do programa representantes da Azul e Branco como o carnavalesco André Rodrigues e ritmistas da escola de samba.

A produção ainda traz uma conversa esclarecedora com o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus e o médico neurologista Felipe Schmidt. Eles abordam a doença autoimune Neuropatia Radiculopática Desmielinizante Crônica que acometeu o artista.

Manguebeat embala Grande Rio na terça (3/2)

Com o tema "A Nação do Mangue", o enredo da Acadêmicos do Grande Rio anima a folia com a estética do movimento cultural Manguebeat, criado no Recife, nos anos 1990. Para falar sobre a agremiação, Cissa Guimarães conversa com o carnavalesco Antônio Gonzaga nesta terça (3).

A apresentação da escola de Duque de Caxias valoriza aspectos como a ecologia, a resistência periférica e a cultura popular ao unir as paisagens de manguezal com a forte crítica social do ritmo e homenagear ícones como Chico Science.

O programa ainda tem a presença na bancada da jornalista Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, principal associação de blocos de rua da cidade do Rio de Janeiro. Já a dançarina Preta Nascimento conta sua trajetória e dá um aulão de samba no pé no palco do Sem Censura.

Acadêmicos de Niterói e Embaixadores da Alegria na quarta (4/2)

Na quarta (4), a escola de samba Acadêmicos de Niterói tem destaque. Para falar sobre a agremiação, a apresentadora recebe Wallace Palhares, presidente da agremiação, e a dupla Tiago Martins e Igor Ricardo, carnavalesco e enredista que vão trazer a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no desfile.

Primeira escola de samba dedicada à inclusão das pessoas com deficiência, a Embaixadores da Alegria é o assunto da entrevista com Caio Leitão, cofundador da agremiação que comemora 20 anos.

O convidado explica sobre a importância da acessibilidade na folia e na sociedade. É o 18º desfile consecutivo da agremiação na Marquês de Sapucaí.

A pauta é reforçada com a presença do empreendedor social e empresário Mikael Noah. Ele criou o "Prêmio Transformadores Sociais" que reconhece iniciativas de impacto positivo.

Vila Isabel celebra Heitor dos Prazeres na quinta (5/2)

A homenagem ao multifacetado artista Heitor dos Prazeres serve de mote para a performance da escola de samba Unidos de Vila Isabel que o Sem Censura contempla nesta quinta (5). A produção traz para o estúdio da emissora pública os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora e o mestre de bateria Macaco Branco.

Ativista social e embaixador da Boa Vontade da Unesco, o artista plástico Vik Muniz também participa do programa. Considerado um dos nomes mais consagrados em sua área de atuação no país e no exterior, ele traça um panorama sobre sua obra.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada.

A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da TV Brasil completou quatro décadas no ar.

Último vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão e indicado novamente na atual edição, o Sem Censura conquistou, por duas vezes consecutivas, em 2024 e 2025, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas.

A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. Cissa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Com transmissão de segunda a quinta, ao vivo, às 16h, e edições especiais toda sexta-feira, sempre na mesma faixa, o programa é exibido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo diário fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

Serviço

Sem Censura segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

