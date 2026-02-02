Representantes das agremiações participam da bancada do programa vespertino para um bate-papo aprofundado com análise, contexto histórico e cultural. O jornalista e criador de conteúdo Muka participa como debatedor. A proposta do especial é celebrar a força, a criatividade e a diversidade do maior espetáculo da cultura popular brasileira.
A programação reúne intérpretes, rainhas de bateria, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de ritmistas da bateria das agremiações para performances ao vivo, no palco do Sem Censura, de segunda a quinta, às 16h. Já às sextas, a TV Brasil exibe um compilado com os melhores momentos da semana.
Confira a programação dos especiais da semana de 2 a 6 de fevereiro
Atrações da Portela na segunda (2/2)
A Portela recorda figuras místicas da negritude gaúcha e a lenda do Negrinho do Pastoreio no Sem Censura desta segunda (2) com o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará".
Para falar sobre a agremiação da conhecida Águia, a apresentadora Cissa Guimarães entrevista na bancada do programa representantes da Azul e Branco como o carnavalesco André Rodrigues e ritmistas da escola de samba.
A produção ainda traz uma conversa esclarecedora com o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus e o médico neurologista Felipe Schmidt. Eles abordam a doença autoimune Neuropatia Radiculopática Desmielinizante Crônica que acometeu o artista.
Manguebeat embala Grande Rio na terça (3/2)
Com o tema "A Nação do Mangue", o enredo da Acadêmicos do Grande Rio anima a folia com a estética do movimento cultural Manguebeat, criado no Recife, nos anos 1990. Para falar sobre a agremiação, Cissa Guimarães conversa com o carnavalesco Antônio Gonzaga nesta terça (3).
A apresentação da escola de Duque de Caxias valoriza aspectos como a ecologia, a resistência periférica e a cultura popular ao unir as paisagens de manguezal com a forte crítica social do ritmo e homenagear ícones como Chico Science.
O programa ainda tem a presença na bancada da jornalista Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, principal associação de blocos de rua da cidade do Rio de Janeiro. Já a dançarina Preta Nascimento conta sua trajetória e dá um aulão de samba no pé no palco do Sem Censura.
Acadêmicos de Niterói e Embaixadores da Alegria na quarta (4/2)
Na quarta (4), a escola de samba Acadêmicos de Niterói tem destaque. Para falar sobre a agremiação, a apresentadora recebe Wallace Palhares, presidente da agremiação, e a dupla Tiago Martins e Igor Ricardo, carnavalesco e enredista que vão trazer a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no desfile.
Primeira escola de samba dedicada à inclusão das pessoas com deficiência, a Embaixadores da Alegria é o assunto da entrevista com Caio Leitão, cofundador da agremiação que comemora 20 anos.
O convidado explica sobre a importância da acessibilidade na folia e na sociedade. É o 18º desfile consecutivo da agremiação na Marquês de Sapucaí.
A pauta é reforçada com a presença do empreendedor social e empresário Mikael Noah. Ele criou o "Prêmio Transformadores Sociais" que reconhece iniciativas de impacto positivo.
Vila Isabel celebra Heitor dos Prazeres na quinta (5/2)
A homenagem ao multifacetado artista Heitor dos Prazeres serve de mote para a performance da escola de samba Unidos de Vila Isabel que o Sem Censura contempla nesta quinta (5). A produção traz para o estúdio da emissora pública os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora e o mestre de bateria Macaco Branco.
Ativista social e embaixador da Boa Vontade da Unesco, o artista plástico Vik Muniz também participa do programa. Considerado um dos nomes mais consagrados em sua área de atuação no país e no exterior, ele traça um panorama sobre sua obra.
Sobre o programa
O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada.
A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da TV Brasil completou quatro décadas no ar.
Último vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão e indicado novamente na atual edição, o Sem Censura conquistou, por duas vezes consecutivas, em 2024 e 2025, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas.
A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. Cissa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.
Com transmissão de segunda a quinta, ao vivo, às 16h, e edições especiais toda sexta-feira, sempre na mesma faixa, o programa é exibido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo diário fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.
Serviço
Sem Censura segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil
Sem Censura (reprise) segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil
Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ
