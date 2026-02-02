SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação prendeu no sábado (31) um dos líderes de uma facção catarinense que estava refugiado em uma mansão com um "bunker" em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Foragido estava com fuzis, pistolas, carregadores e centenas de munições em mansão. Segundo informações da mídia local, o preso é Hélio Ricardo Cardoso Filho, do Primeiro Grupo Catarinense. Oficialmente, as autoridades afirmaram apenas que o suspeito "possui vasta ficha criminal no estado de Santa Catarina e é suspeito de ser um dos líderes de uma organização criminosa no estado".

Homem tinha mandados de prisão em aberto. Ele é acusado por dois homicídios qualificados e duas tentativas de homicídio, além de porte ilegal de arma de fogo.

Casa tinha portas blindadas e sistema de segurança. Em imagens divulgadas pela polícia, é possível ver um portão de ferro em uma das áreas da casa, além de câmeras de segurança. Também foram apreendidos um carro e uma moto de alto padrão.

Hélio foi levado a um presídio estadual no Mato Grosso do Sul. A operação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina, que conta com equipes da Polícia Civil do Paraná, Polícia Federal, BOPE da Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais.