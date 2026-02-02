SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva forte da tarde desta segunda-feira (2) provocou ao menos seis desabamentos na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado foi às 14h08, no Grajaú, zona sul da cidade de São Paulo.

Nesta região foram registradas metade das ocorrências, como a cobertura do estacionamento de um comércio que caiu sobre um veículo em Moema.

Em Cidade Dutra, a Defesa Civil precisou isolar parte de uma escola após um muro vir abaixo.

Também houve a queda de um muro de corredor no Jardim do Museu, em Cotia, na Grande São Paulo

Outro muro caiu, em Itapecerica da Serra. Escombros foram parar no telhado de um vizinho na rua Adalcina Francisca da Silva. O chão do imóvel cedeu.

Nesta segunda-feira, mas sem relação com a chuva, uma criança de 4 anos morreu ao ser atingida pelo pedaço de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo. Informações preliminares indicam, segundo a Polícia Militar, que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos.

Uma das causas possíveis é que um veículo tenha derrubado parte do muro durante uma manobra no local.

Ao todo, os bombeiros também receberam 65 chamados para queda de árvores e 13 para enchentes.

O estado de São Paulo deverá ter mais um dia chuvoso nesta terça-feira (3). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alerta de perigo para tempestades em toda a região Sudeste do país, além de parte do Centro-oeste, do Nordeste e do Norte.