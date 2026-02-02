SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão causada por vazamento de gás em um barraco em uma comunidade no Jardim Angela, zona sul de São Paulo, deixou ao menos dez feridos na noite desta segunda-feira (2).

Segundo os bombeiros, dos feridos, sete foram levadas por populares para o Pronto Socorro do Hospital Municipal do M'Boi Mirim, também na zona sul. As demais tiveram ferimentos leves.

Das vítimas hospitalizadas havia quatro adultos, duas crianças e um adolescente. As idades não foram informadas.

Conforme os bombeiros, três adultos e as duas crianças precisaram ser intubados. O estado de saúde das vítimas não foi informado até a publicação deste texto.

Também de acordo com a corporação, um botijão de gás teria caído com registro aberto e começou a fazer. Logo após ocorreu a explosão.

O fogo, na rua Macieira do Sul, foi extinto pouco antes das 22h.