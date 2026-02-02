SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão causada por vazamento de gás em uma casa no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, deixou ao menos dez feridos na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa seria a queda de um botijão que estava com o registro aberto e começou vazar na comunidade. Logo depois ocorreu a explosão.

Sete pessoas -quatro adultos, duas crianças e um adolescente- foram levadas para o Hospital Municipal do M'Boi Mirim, também na zona sul.

Três dos adultos e as duas crianças precisaram ser intubados, ainda segundo a corporação. O estado de saúde das vítimas não foi informado até a publicação deste texto.

Outras três tiveram ferimentos leves. As idades não foram informadas.

O fogo, na rua Macieira do Sul, foi extinto pouco antes das 22h.