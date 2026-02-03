SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem, de 41 anos, foi indiciado por maus-tratos a animais em Macapá (AP) após atacar dois cachorros com um facão em uma via da cidade. O crime aconteceu no último dia 15 de janeiro. Conforme a Polícia Civil, um dos animais morreu e o outro teve uma das patas decepada.

O homem foi indiciado pela 1ª DPC (Delegacia de Polícia da Capital). De acordo com delegado da unidade, George Assunção, o suspeito, dirigindo um carro, parou o veículo próximo aos animais, que estavam brigando. Em seguida, o indiciado golpeou os cães com o facão. Os dois bichos chegaram a receber socorro, mas apenas um sobreviveu ao ataque.

O cão que conseguiu ser socorrido a tempo encontra-se internado em uma clínica veterinária, com uma das patas decepadas. O animal ainda corre o risco de ter outro membro amputado por conta da gravidade dos ferimentos.

Durante o interrogatório, segundo a polícia, o indiciado ficou em silêncio. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.