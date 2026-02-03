SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo deverá ter mais um dia chuvoso nesta terça-feira (3). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alerta de perigo para tempestades em toda a região Sudeste do país, além de parte do Centro-oeste, do Nordeste e do Norte.

O alerta laranja prevê chuva de 50 mm a 100 mm ao dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h. Há risco de queda de granizo e de árvores, corte de energia elétrica, estragos em plantações e alagamentos.

Segundo a Defesa Civil paulista, a passagem de um sistema meteorológico próximo ao estado criará condições para chuvas mais persistentes até esta terça, atingindo diversas regiões de São Paulo.

Conforme o Inmet, a temperatura deverá oscilar entre 18°C e 26°C na região da estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade de São Paulo.

"A terça-feira deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas ocorrem períodos de melhoria e o sol deve aparecer entre muitas nuvens ao longo do dia", afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

"Entre o meio da tarde e o início da noite as chuvas retornam na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento", diz.

A chuva na tarde desta segunda-feira (2) provocou ao menos seis desabamentos na Grande São Paulo. Metade das ocorrências foi na zona sul paulistana. Não houve feridos.

O litoral norte registrou grande volume de água desde o fim de semana, conforme números informados pela Defesa Civil estadual.

Segundo o órgão, a região da praia do Juquehy o acumulado de chuva em 24 horas foi de 79 milímetros. Na vizinha Caraguatatuba, de 60 mm e, em Ubatuba, 47 mm.

Deve chover mais uma vez nesta terça-feira e a instabilidade promete crescer na quarta (4) e continuar assim até ao menos sexta-feira (6) no litoral norte.

A temperatura sobe gradualmente e pode chegar aos 31°C até o fim de semana, conforme previsão do Inmet para São Sebastião.