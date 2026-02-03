Assim como na temporada passada, o público garantirá lotação máxima nas arquibancadas. A grande diferença é que, para a Série Ouro 2026, os bilhetes foram comercializados integralmente com mais de três semanas de antecedência em relação aos dias de desfile. Nos dois dias, os desfiles terão início às 21h.
O presidente da Liga RJ, Hugo Junior, celebrou o resultado e destacou a importância da presença do público para o sucesso dos desfiles.
É uma alegria enorme saber que teremos a Marquês de Sapucaí cheia mais uma vez. Isso mostra a força da Série Ouro, o trabalho das escolas e o carinho do público. Tenho certeza de que serão grandes desfiles, com muito espetáculo, emoção e alto nível artístico, afirmou.
Apresentação das escolas na sexta-feira (13 de fevereiro)
1 - Unidos do Jacarezinho
2 - Inocentes de Belford Roxo
3 - Unidos do Parque Acari
4 - Unidos de Bangu
5 - Unidos de Padre Miguel
6 - União da Ilha do Governador
7 - Acadêmicos de Vigário Geral
Apresentação das escolas no sábado (14 de fevereiro)
1 - Botafogo Samba Clube
2 -Em Cima da Hora
3 - Arranco do Engenho de Dentro
4- Império Serrano
5- Estácio de Sá
6 - União de Maricá
7 - Porto da Pedra
8 - Unidos da Ponte
Tags:
Carnaval 2026 | Ingresso | Rio de Janeiro | Série Ouro