SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prouni divulgou nesta terça-feira (3) a primeira chamada dos candidatos aprovados para bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A consulta ao resultado é feita pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

- Consulte aqui a lista de aprovados

Nesta edição, o programa oferece 594.519 bolsas de estudo. Desse total, 274.819 são integrais, com cobertura total da mensalidade, e 319.700 são parciais, que garantem desconto de 50% no valor do curso.

A seleção considerou as notas do Enem de 2024 e 2025. Para participar, os candidatos precisaram alcançar média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e não zerar a redação.

Criado em 2004, o Prouni cruza o desempenho no Enem com informações socioeconômicas. No caso das bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio, atualmente R$ 2.431,50. Para as bolsas parciais, o limite sobe para três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863.

O programa tem duas edições anuais, no primeiro e no segundo semestres.

*

CALENDÁRIO PROUNI 2026 - 1º SEMESTRE

- Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

- Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

- Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

- Resultado da lista de espera: 31 de março