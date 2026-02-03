SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus escolar com cerca de 30 crianças e adolescentes bateu em um poste na manhã desta terça-feira (3) na estrada vicinal Adolpho Pecorari, que liga Itatiba e Valinhos, no interior de São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta de 6h30. Chovia na região e o veículo derrapou em uma curva, bateu em um poste de energia e parou em uma árvore.

Cinco passageiros ficaram levemente feridos e foram encaminhados para unidades de saúde da região.

A via ficou interditada nos dois sentidos para o atendimento das vítimas e foi parcialmente liberada por volta das 8h.