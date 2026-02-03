SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um morador morreu e outros dois ficaram feridos nesta segunda-feira (2) durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na comunidade do Castelar, em Belford Roxo.

A polícia tinha como alvo o criminoso conhecido como "RF". Ele é apontado como líder do CV (Comando Vermelho) na região e investigações indicam que foi o responsável por ataques contra policiais durante uma ação no início de janeiro.

Para garantir a fuga do líder, faccionados fizeram um "ataque indiscriminado" quando as equipes chegaram no local. Segundo a corporação, os criminosos miraram tanto as forças de segurança, quanto pessoas da própria comunidade ?"colocando deliberadamente a população na linha de tiro".

Três pessoas, que não tiveram a identidade divulgada, foram baleadas. Imagens do momento mostram os feridos caídos no chão enquanto outros moradores confrontam policiais sobre a operação. Eles foram socorridos a uma unidade de saúde, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

Ainda não se sabe se o morador morto foi atingido pela polícia ou pelos criminosos. Cinco traficantes que ficaram para dar cobertura ao fugitivo foram presos e a investigação continua para localizar o chefe do tráfico.